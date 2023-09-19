Токио, Сеул и Вашингтон обеспокоены сотрудничеством Москвы и Пхеньяна

Япония, США и Южная Корея обеспокоены сотрудничеством между Россией и КНДР и считают, что оно может "оказать негативное воздействие" на мир и стабильность в регионе Индийского и Тихого океанов. Об этом сообщил японский МИД по итогам консультаций, в которых приняли участие директор департамента Азии и Океании МИД Японии Хироюки Намадзу, спецпредставитель США по КНДР Сон Ким и спецпредставитель МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности на полуострове Ким Гон.

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"Стороны обменялись мнениями о нынешней ситуации вокруг Северной Кореи, в том числе о недавнем саммите России и Северной Кореи. Что касается этого саммита, то они выразили обеспокоенность, что будущее сотрудничество между Россией и Северной Кореей может быть связано с нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, полностью запрещающих передачу оружия и связанных с ним материалов в Северную Корею и из нее", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, стороны выразили обеспокоенность в связи с тем, что сотрудничество России и КНДР "может оказать негативное воздействие на мир и стабильность" в регионе, который в США и Японии называют Индо-Тихоокеанским.

Стороны также договорились следить за развитием ситуации вокруг Украины и подтвердили настрой на продолжение тесного сотрудничества в трехстороннем формате.