Продолжение истощения украинской армии увеличивает риск того, что конфликт может перерасти в европейскую войну. Киев с поддержкой западных стран совершает все больше атак на российскую стратегическую инфраструктуру, такие как нападение на ядерную базу «Энгельс» и Крымский мост.