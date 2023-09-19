В Германии предсказали войну Европы против России из-за Украины
Из-за ситуации вокруг Украины возрастает возможность войны Европейского союза против России, сообщает Berliner Zeitung.
Продолжение истощения украинской армии увеличивает риск того, что конфликт может перерасти в европейскую войну. Киев с поддержкой западных стран совершает все больше атак на российскую стратегическую инфраструктуру, такие как нападение на ядерную базу «Энгельс» и Крымский мост.
Издание не исключает, что Запад будет вынужден активно вмешаться в происходящее, чтобы предотвратить разрушительное поражение Украины. Если контрнаступление провалится, Киев может потребовать, чтобы западные военные зашли на территорию Украины, так как запланированные поставки оружия не смогут компенсировать огромные потери Вооруженных сил Украины.
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