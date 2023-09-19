Пока вы спали: ЕС о невозможности восстановления зерновой сделки и "хрупкая ситуация" на ЗАЭС

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Боррель заявил, что не видит возможности восстановления зерновой сделки

Видео дня

В настоящее время возможности для возвращения к зерновой сделке нет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы внешнеполитической службы Европейского союза Жозепа Борреля.

По его словам, Москва выдвигает условия, которые и раньше оказывались на столе переговоров.

Как заявил дипломат, возобновление зерновой сделки не зависит от этих условий, заключающихся в «снятии некоторых ограничений или санкций», так как санкции Евросоюза «не влияют на экспорт продовольствия и удобрений».

Военные США спустя сутки обнаружили обломки пропавшего F-35

В США нашли обломки пропавшего истребителя F-35, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Объединенной базы ВС США Чарльстон.

Найдено поле с обломками в округе Уильямсбург.

Представители базы просят не приближаться к месту обнаружения обломков F-35, их вывозом займется Корпус морской пехоты США.

Полянский предрек провал выступления Зеленского на заседании Совбеза ООН

Результатов от выступления Владимира Зеленского на заседании Совета Безопасности ООН 20 сентября будет крайне мало, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление первого заместителя постоянного представителя России при международной организации Дмитрия Полянского.

По его словам, глава украинского режима будет настаивать на своих позициях и пытается из последних сил добиться поддержки именно своей линии, которая заключается в продвижении западных геополитических интересов.

Как отметил дипломат, мировому сообществу нужен мир на Украине, а не ослабление Москвы, к которому стремится Запад.

Эрдоган выразил мнение о будущем конфликта на Украине

Конфликт вокруг Украины будет долгим, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

По его словам, его российский коллега Владимир Путин выступает за скорейшее окончание конфликта.

«Это то, что он сказал, и я верю его словам», — указал Эрдоган.

Глава МАГАТЭ назвал хрупкой ситуацию на ЗАЭС

Ситуация с безопасностью на Запорожской атомной электростанции стала лучше, но до сих пор крайне хрупкая, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

По его словам, в настоящее время ЗАЭС не подвергается обстрелам, однако ситуация может измениться в любой момент, так как на территории Запорожья ведутся боевые действия.