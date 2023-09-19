Анонсирована новая встреча глав МИД G7

Главы МИД стран Группы семи (G7) на переговорах в Нью-Йорке договорились провести встречу в Токио 7-8 ноября. Об этом сообщили журналистам во внешнеполитическом ведомстве Японии по итогам заседания, которое прошло на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН под председательством нового главы японского МИД Ёко Камикавы.

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"На переговорах глав МИД G7 [в Нью-Йорке] Япония объявила, что следующая встреча глав внешнеполитических ведомств «семерки» пройдет 7-8 ноября в Японии", - сказал представитель министерства, отметив, что встреча будет очной.

На прошедших в Нью-Йорке переговорах главы МИД G7 в очередной раз подвергли критике действия РФ на Украине, условились продолжить всестороннюю поддержку Киева, отметили необходимость скорейшего возобновления действия зерновой сделки. Они также вновь обвинили Россию в "ядерной риторике", назвав ее неприемлемой. Российская сторона неоднократно отвергала подобные обвинения.