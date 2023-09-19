В Турции оценили действия Швеции для вступления в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал шаги Швеции для ратификации ее членства в НАТО. Об этом он высказался в интервью американскому телеканалу PBS.

Эрдоган оценил действия Швеции для вступления в НАТО и напомнил, что она обязана выполнить свои обещания по борьбе с терроризмом. Однако Турция до сих пор видит «террористов, передвигающихся по улицам Стокгольма». Политик добавил, что предложение Швеции о вступлении в НАТО будет рассматривать Великое национальное собрание Турции (ВНСТ).

Турецкий лидер добавил, что вопрос вступления Швеции в НАТО является частью повестки ВНСТ. Он также назвал недостаточными действия страны для ратификации ее членства в альянсе.

«Чтобы это [ратификация] произошло, Швеция, конечно же, должна выполнить свои обещания. Террористические организации должны немедленно прекратить свои демонстрации и акции на улицах Стокгольма. Потому что для турецкого народа будет очень важно увидеть, что это действительно происходит. Швеция вроде бы изменила законодательство, но этого недостаточно», — заключил Эрдоган.

Швеция подала заявку на членство в НАТО в 2022 году вместе с Финляндией на фоне спецоперации России на Украине. 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала членом блока. Вступление Швеции затянулось из-за акции сожжения Корана в Стокгольме и позиции Турции по данному вопросу.