Эрдоган сравнил доверие к Западу и к России

"У меня нет причин не доверять им (России - прим. ТАСС). Насколько надежен Запад, настолько же надежна и Россия. Последние 50 лет мы стояли у порога Евросоюза, и в настоящий момент я доверяю России не меньше, чем Западу", - отметил Эрдоган в транслировавшемся 18 сентября интервью телекомпании PBS.