Эрдоган сравнил доверие к Западу и к России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сотрудничает с Россией и доверяет ей не меньше, чем Западу.
"Половина моих поставок природного газа поступает из России, что означает нашу солидарность. Мы делаем совместные шаги вперед, мы сотрудничаем и в области оборонной промышленности. Мы можем делать все это вместе с Россией", - добавил президент.
По его словам, у Анкары и стран - членов ЕС разная позиция по РФ.
"Россия - это один из моих ближайших соседей. И у нас общая история", - отметил Эрдоган.
Он считает, что конфликт на Украине "будет длиться долго". При этом Турция будет надеяться, что он "закончится как можно скорее", сказал президент. Эрдоган подчеркнул, что Москва "действительно придерживается позиции скорейшего завершения" этого конфликта.