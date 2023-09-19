На Украине предложили отказаться от российских шрифтов

Министерство культуры и информационной политики Украины предложило отказаться от использования российских шрифтов, в частности шрифта "Ижица" и производных от него. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

"Украина должна прекратить использование шрифтов российского происхождения, заменив их украинскими. У нас есть символы своей суверенности и независимости, которые идентифицируют наше государство, его историю, культуру, язык и графическое выражение этого языка", - приводятся на сайте слова и. о. министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева.

Отмечается, что Верховная рада планирует отказаться от использования в своих внутренних документах шрифта "Ижица" и производных от него. Ему на смену предложено ввести дизайнерский шрифт "Воля".

Шрифт "Ижица" разработала в 1988 году российский дизайнер Светлана Ермолаева. Это один из самых популярных шрифтов на основе допетровской графики кириллицы. Шрифт часто используют в заголовках, на вывесках, в рекламе и на упаковках.