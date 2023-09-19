В США рассказали о важном уроке Запада для Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский осознал необходимость благодарить западных политиков, а не критиковать. С таким мнением выступил журналист Эндрю Крамер в статье для NewYork Times.

Крамер рассказал о важном уроке Запада для Зеленского и подчеркнул, что он заключается в новом отношении к партнерам.

«Это изменение тона и подхода Зеленского после критики того, как он ругал своих союзников и выглядел неблагодарным, требуя от них оружия», — уточнил он.

По словам автора, сами западные политики рекомендовали украинскому президенту выражать больше благодарности.

«Зеленский, похоже, понял это послание», — добавил он.

Украинский чиновник, чье имя не называется, сообщил, что главной целью визита Зеленского в США станет «огромное послание благодарности президенту, конгрессу и американскому народу».