Китай выразил надежду на усилия США по улучшению отношений

Пекин надеется, что Вашингтон сделает больше для укрепления взаимопонимания. Надежду на усилия США по улучшению отношений КНР Хань Чжэн по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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«На встрече с Блинкеном Хань Чжэн заявил, что здоровые и стабильные китайско-американские отношения приносят пользу обеим странам и миру. Развитие Китая — это скорее возможность, чем вызов Соединенным Штатам, и скорее выгода, а не риск», — говорится в заявлении на сайте МИД Китая.

Зампредседателя КНР подчеркнул, что страны будут предпринимать необходимые шаги и создавать благоприятные условия, для укрепления взаимопонимания, взаимодоверия и взаимовыгодного сотрудничества.