Результатов от выступления украинского лидера Владимира Зеленского на заседании Совета Безопасности ООН, которое пройдет 20 сентября, будет крайне мало, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление первого заместителя постоянного представителя России при международной организации Дмитрия Полянского.

По его словам, можно будет увидеть, как глава государства настаивает на своих позициях и пытается из последних сил добиться поддержки именно своей линии, которая заключается в продвижении западных геополитических интересов.

Дипломат указал, что мировому сообществу нужен мир на Украине, а не ослабление Москвы, к которому стремится Запад. Полянский подчеркнул, что Зеленский попытается устроить шоу на заседании Совбеза ООН, но реальности это не изменит.