Глава МАГАТЭ заявил о планах посетить Украину и Россию

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить Украину и Россию в ближайшее время, чтобы обсудить ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом он заявил российским журналистам, передает корреспондент «Ленты.ру».

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал Гросси за то, что тот не поддержал обвинения Киева в адрес России в том, что она создает угрозу безопасности Запорожской АЭС. Он также отметил заявление главы МАГАТЭ о шаткой ситуации с безопасностью электростанции.