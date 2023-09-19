Глава МАГАТЭ оценил ситуацию на ЗАЭС

Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС стала лучше, но по-прежнему крайне хрупкая. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Мы никогда не можем быть уверенными. Пока что мы видели определенное улучшение, но ситуация продолжает быть крайне хрупкой в Запорожье (на Запорожской АЭС — при URA.RU)», — отметил Гросси, на вопрос об исполнении пяти принципов ядерной безопасности станции, предложенные им ранее. Его цитирует РИА Новости.

Гросси заверил, сейчас ЗАЭС не подвергается обстрелам. Но ситуация может измениться в любой момент, так как территория Запорожья — это зона боевых действий. На днях он планирует провести встречи с делегациями России и Украины на полях сессии Генассамблеи ООН, чтобы обсудить безопасность Запорожской АЭС.