Главы МИД стран Евросоюза проведут встречу в Киеве
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке рассказал о планах глав МИД стран Европейского союза в ближайшем времени провести встречу в Киеве, сообщает РИА Новости.
«Я могу вам сообщить, что мы скоро проведем встречу глав МИД в Киеве», — заявил он.
Боррель добавил, что западные страны намерены продолжать проводить различные дискуссии с украинскими властями.
Ранее стало известно, что власти Евросоюза рассматривают возможность включения в 12-й пакет санкций пункт о передаче Украине прибыли с замороженных на Западе активов Банка России. Окончательный список санкционных мер в отношении России европейские власти должны представить в первой половине октября или по итогам саммита ЕС — США.
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