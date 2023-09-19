Пожар начался на промышленном складе в Львове после серии взрывов

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о пожаре на промышленном складе. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет РИА Новости.

"Садовый сообщил, что в результате удара по Львову возникло возгорание на промышленном складе. По его словам, все соответствующие службы выехали на место", – указано в сообщении.

В ночь на 19 сентября украинские СМИ сообщали о серии взрывов во Львове. Кроме того, взрывы звучали в Одессе, Кривом Роге и Хмельницкой области Украины.