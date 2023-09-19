В Сети обрушились на Зеленского после его приезда в США
Пользователи соцсети X отреагировали на слова украинского лидера Владимира Зеленского о прибытии в США, а также о возможной встрече с его американским коллегой Джо Байденом и намерении Киева обратиться к ООН с предложением, сообщает РИА Новости.
Пользователь TexasRepublic71 потребовал от Зеленского уехать домой.
«Мы, американцы, не хотим, чтобы ты был здесь», — написал KAndersonAkron.
DanielsonB92 предложил главе Украины отправиться «на какой-нибудь остров».
«Уезжай», — написал пользователь соцсети marinasmigielsk.
«Убирайся к черту из моей страны», — возмутился JoeyMannarinoUS.
Ранее стало известно, что Зеленский примет участие в заседании Совета безопасности ООН по Украине. Оно назначено на 20 сентября.
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