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В Сети обрушились на Зеленского после его приезда в США

Пользователи соцсети X отреагировали на слова украинского лидера Владимира Зеленского о прибытии в США, а также о возможной встрече с его американским коллегой Джо Байденом и намерении Киева обратиться к ООН с предложением, сообщает РИА Новости.

В Сети обрушились на Зеленского после его приезда в США
© EPA

Пользователь TexasRepublic71 потребовал от Зеленского уехать домой.

«Мы, американцы, не хотим, чтобы ты был здесь», — написал KAndersonAkron.

DanielsonB92 предложил главе Украины отправиться «на какой-нибудь остров».

«Уезжай», — написал пользователь соцсети marinasmigielsk.

«Убирайся к черту из моей страны», — возмутился JoeyMannarinoUS.

Ранее стало известно, что Зеленский примет участие в заседании Совета безопасности ООН по Украине. Оно назначено на 20 сентября.

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