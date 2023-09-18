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Канада высылает высокопоставленного индийского дипломата

Власти Канады приняли решение о высылке высокопоставленного индийского дипломата в связи с предположениями о причастности спецслужб Индии к убийству лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Нижара в июне 2023 года. Об этом сообщила журналистам глава канадского МИД Мелани Жоли.

Канада высылает высокопоставленного индийского дипломата
© РИА Новости

"Мы выслали высокопоставленного индийского дипломата из Канады", - сказала министр. Жоли подчеркнула, что Оттава "не потерпит никакого вмешательства в свои дела".