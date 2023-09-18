Зеленский прибыл в США на Генассамблею ООН

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США для участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. У него также запланированы встречи с руководством США и некоторых других стран.

"Дальше - важные и насыщенные дни, - написал Зеленский в своем Telegram-канале. - Генеральная Ассамблея ООН, саммит Целей устойчивого развития, Совет Безопасности. Уже намечены весомые двусторонние встречи".

По его словам, "в Вашингтоне запланированы переговоры с президентом США [Джо Байденом], с лидерами палат и партий Конгресса, с военным руководством, американским бизнесом, журналистами, общиной".