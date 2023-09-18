Еврокомиссара удивили жалобы Украины в ВТО

Еврокомиссар Войцеховский заявил, что его удивили жалобы Украины в ВТО
Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что его удивили жалобы Украины в ВТО. Его слова приводит «РИА Новости».
«По поводу односторонних мер трех стран ЕС и подачи Украиной жалобы в ВТО я могу сказать, что в Еврокомиссии есть специальные службы, которые должны высказаться на этот счет, я не хочу предвосхищать их позицию. Я могу только поделиться с вами собственной позицией: я удивлен тем путем, который выбрал Киев», — сказал Войцеховский.
Он указал, что страны, в отношении которых Киев подал жалобы, «приложили больше усилий» по вывозу украинской сельхозпродукции. В связи с этим, по мнению Войцеховского, дружественное решение в данном случае «лучше, чем разбирательство в суде».
Ранее стало известно, что Киев подал иски против Польши, Венгрии и Словакии в ВТО из-за введенного в этих странах запрета на ввоз украинской продукции.