СМИ описали ситуацию на границах России со странами ЕС

В СМИ появилась информация о том, что происходит на границе между Россией и странами Евросоюза после запрета на проезд авто с российскими номерами. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

Согласно сообщениям в социальных сетях, проезд на российско-эстонской границе со стороны Нарвы перекрыли с помощью микроавтобусов. Кроме того, территорию вокруг них огородили колючей проволокой.

На российско-финской границе были остановлены четыре легковых автомобиля с российскими номерами. Уточняется, что все они пытались выехать из Карелии.

Такие автомобили не пропускают и на границе с Польшей. При этом польские пограничники останавливают даже граждан Евросоюза, которые пытаются въехать на машинах с российскими номерами.

«Субъектом санкций является авто, а не физлицо», – объясняют на границе.

Как отмечают в социальных сетях, за попытку проехать в Польшу на автомобиле, который зарегистрирован в России, может грозить конфискация.

«Вчера знакомого остановили в Польше (РФ номера) – машину забрали и на штрафстоянку поставили. Не доехал до границы буквально 15 км, что сейчас делать, непонятно. Сказали, что вроде как конфискация авто светит», – рассказал один из пользователей чата о ситуации на российско-польской границе.

Кроме того, в пункте пропуска «Мамоново – Гжехотки» значительно выросло время прохождения границы в сторону Польши – от 4 до 8 часов.

В Калининграде ещё с 12 сентября начала накапливаться очередь из грузовых машин. По имеющейся информации, на сегодняшний день в ней застряло уже около сотни грузовиков.