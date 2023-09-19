Глава МАГАТЭ планирует обсудить отзыв аккредитации инспекторов с президентом Ирана

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси хочет обсудить с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на полях Генеральной Ассамблеи ООН отзыв аккредитации у значительной части инспекторов организации. Об этом Гросси сообщил в интервью агентству Associated Press.

Глава МАГАТЭ отправил президенту Ирана письмо. В нем он заявил, что "крайне важно" обсудить ситуацию вокруг отзыва аккредитации инспекторов, в том числе "наиболее опытных".

"Я ожидаю ответа", - сказал Гросси.

"Очень сложно получить опытных специалистов для работы на крайне сложных установках по обогащению урана с тысячами каскадов центрифуг, множеством трубок и трубопроводов, и это требует… большого опыта", - сказал Гросси.

"Поэтому когда вы начинаете их ограничивать… Должен отметить: это нехорошо. Прекратите!" - добавил он.

По словам гендиректора агентства, выполнение гарантий относительно ядерной программы Ирана стало невозможным после того, как Тегеран отказался от камер и электронных систем мониторинга, установленных организацией.

Ранее США и страны "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) призвали Иран немедленно вернуть аккредитацию инспекторам МАГАТЭ.