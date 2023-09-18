ВСУ добились определенного прогресса в наступлении, рассказал на брифинге официальный представитель Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет РИА «Новости».

«Украина продолжает свой прогресс в контрнаступлении», - заметил Кирби.

Чиновник пояснил, что в четверг, 21 сентября, президент США Джо Байден встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Стороны обсудят ситуацию на линии противостояния.

Напомним, что весной 2023 года западные официальные лица предсказывали ВСУ успехи на поле боя в ходе летней кампании. Они заявляли, что Киев, после того, как нанесет ВС РФ значительное поражение в ходе контрнаступления, сможет диктовать условия Москве.

Украинские военные начали активные боевые действия в начале июня. В первые же недели они понесли существенные потери, утратили большое количество бронетехники, поставленной западными странами.