В Конгрессе США поразились неспособности военных объяснить пропажу F-35

Мейс заявила в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что Корпус морской пехоты США направил своих представителей, которые должны были ответить на вопросы конгрессвумен и ее сотрудников. Однако, как сообщила Мейс, встреча оказалась «одной из самых коротких» в ее жизни, поскольку никто из корпуса «не дал никаких ответов». Мейс назвала такую ситуацию шокирующей. По ее словам, «никто не знает, находится ли F-35 в воздухе или под водой».