Официальный ввод американских солдат на Украину приведет к опасной эскалации конфликта, рассказал бывший агент ЦРУ Фил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Джиральди напомнил, что Конституция США ограничивает возможности президента страны, не дает ему права самостоятельно начать военные действия.

Вместе с тем, заметил эксперт, есть опасения, что глава США Джо Байден «может совершить что-то безумное и противоречащее Конституции».

По его мнению, открытый ввод боевых подразделений на Украину будет безумием, так как неизбежно приведет к эскалации.

Аналитик уточнил, что фактически американские солдаты и офицеры уже введены на территорию республики, но тайно, в стандартной форме и без знаков различия. По его словам, этот безответственный шаг поставил США на грань катастрофы.