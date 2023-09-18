Экс-агент ЦРУ предупредил о рисках ввода войск США на Украину
Официальный ввод американских солдат на Украину приведет к опасной эскалации конфликта, рассказал бывший агент ЦРУ Фил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Джиральди напомнил, что Конституция США ограничивает возможности президента страны, не дает ему права самостоятельно начать военные действия.
Вместе с тем, заметил эксперт, есть опасения, что глава США Джо Байден «может совершить что-то безумное и противоречащее Конституции».
По его мнению, открытый ввод боевых подразделений на Украину будет безумием, так как неизбежно приведет к эскалации.
Аналитик уточнил, что фактически американские солдаты и офицеры уже введены на территорию республики, но тайно, в стандартной форме и без знаков различия. По его словам, этот безответственный шаг поставил США на грань катастрофы.
Ранее конгрессмен Марджори Тейлор Грин предположила, что Вашингтон ввязался в конфликт потому, что администрация Байдена находится на крючке и не может отказать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.