Свыше 3,5 тысяч россиян обяжут покинуть Латвию в течение 90 дней

Более 3,5 тысяч россиян, проживающих в Латвии, на текущей неделе получат предписания о необходимости покинуть территорию страны в течение 90 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, речь идет о тех, кто не смог сдать экзамен на знание латышского языка или даже не подавал заявку на это.

«Им будет отправлено извещение о том, что им — их наберется примерно 3 600 — придется покинуть Латвию», — сказала представитель Управления по делам гражданства и миграции МВД Латвии Майра Розе.

Она отметила, что не подавших заявку на прохождение экзамена россиян обяжут покинуть страну в течение 90 дней.