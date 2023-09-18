Белый дом отказался анонсировать встречи с делегацией России на Генассамблее ООН

"Мне неизвестно о каких-либо двусторонних контактах", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос. Кирби также подчеркнул, что ему "нечего заявить по поводу возможного ответа" США на высылку из России двух американских дипломатов. "С этим вопросом лучше обратиться в Госдепартамент", - указал он.