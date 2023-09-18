В Чехии отказались переименовывать проспект Терешковой

Муниципальные власти города Карвина на северо-востоке Чехии отказались переименовывать проспект, названный в честь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Об этом сообщил новостной портал novinky.cz.

Рекомендация переименовать проспект поступила, согласно порталу, от чешского министерства внутренних дел. На заседании городского совета против этого предложения высказались 33 из 39 его членов. Они аргументировали позицию значительными финансовыми затратами для городского бюджета в случае переименования проспекта.

Между тем, согласно порталу, чешское законодательство запрещает именовать улицы и площади в честь живых людей.