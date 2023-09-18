В ФРГ призвали не выдавать наличные деньги беженцам
Доступ к наличным деньгам для беженцев в Германии нужно ограничить, призвала коалиция Свободная демократическая партия Германии (СвДП), входящая в правящую партию Германии. Такое сообщение появилось на сайте СвДП после завершения заседания президиума партии.
В числе прочего, коалиция рассказала об идее создания общенациональной платежной карты, с помощью которой беженцы смогут совершать покупки в местных магазинах, "но не смогут переводить деньги в свои страны".
И еще одно.
СвДП намерена придать статус "безопасная страна" Алжиру, Тунису и Марокко. Этот статус подразумевает, что в указанной стране нет угрозы преследования людей со стороны государства, а также, что там смогут защитить своих граждан от преследования со стороны негосударственных акторов.