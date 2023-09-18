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В ФРГ призвали не выдавать наличные деньги беженцам

Доступ к наличным деньгам для беженцев в Германии нужно ограничить, призвала коалиция Свободная демократическая партия Германии (СвДП), входящая в правящую партию Германии. Такое сообщение появилось на сайте СвДП после завершения заседания президиума партии.

В ФРГ призвали не выдавать наличные деньги беженцам
© globallookpress.com

В числе прочего, коалиция рассказала об идее создания общенациональной платежной карты, с помощью которой беженцы смогут совершать покупки в местных магазинах, "но не смогут переводить деньги в свои страны".

И еще одно.

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СвДП намерена придать статус "безопасная страна" Алжиру, Тунису и Марокко. Этот статус подразумевает, что в указанной стране нет угрозы преследования людей со стороны государства, а также, что там смогут защитить своих граждан от преследования со стороны негосударственных акторов.

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