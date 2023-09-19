Президент Бразилии досрочно покинет Генассамблею ООН

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва досрочно покинет Нью-Йорк, куда он прибыл для участия в открытии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil со ссылкой на членов делегации политика.

По их словам, бразильский лидер жалуется на усталость и сильные боли в области бедра, в связи с чем планирует вылететь в Бразилиа сразу после завершения всех официальных пунктов программы. Среди прочего, на среду у него запланированы контакты с коллегами из США Джо Байденом и Украины Владимиром Зеленским, напоминает телеканал. Согласно распространенной ранее МИД Бразилии программе пребывания Лулы да Силвы в США, его отъезд на родину был запланирован на четверг 21 сентября.