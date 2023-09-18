Радикальные экологи облили краской символ Берлина

Радикальные экологи из группы "Последнее поколение" облили краской Бранденбургские ворота в центре Берлина. Толком объяснить, чем им помешал архитектурный символ немецкой столицы, защитники климата не смогли. Полиция уже провела аресты, а политики потребовали для виновных в вандализме уголовного наказания.

По словам пресс-секретаря "Последнего поколения" Марион Фабиан, Бранденбургские ворота символизируют поворотные моменты в немецкой истории, и именно таким поворотным моментом должен стать очередной протестный сезон, который группа открывает в столице Германии на этой неделе. По плану, активисты должны чуть ли не полностью заблокировать движение в городе и каждую неделю устраивать массовые демонстрации - до тех пор, пока правительство не выполнит все их требования и не изменит свою климатическую политику.

Но, похоже, сил у "Последнего поколения" на такой масштаб попросту не хватает. В группе ждали массовой поддержки и рассчитывали, что на протесты в Берлин съедутся сочувствующие со всей Германии. Однако на участие в акциях в столице записались всего несколько сотен человек. Для четырехмиллионного города, где даже не самые крупные демонстрации обычно собирают тысячи людей, это практически ничто.

Вандалы-активисты залили краской один из символов Берлина - Бранденбургские ворота.

Поэтому, видимо, активисты и нацелились на ворота - чтобы привлечь внимание общественности и добавить себе весомости.

"Мы здесь, нас много и мы никуда не уйдем", - заявили они в соцсетях.

Впрочем, для того, чтобы испортить исторический памятник, много людей и не понадобилось. Несколько человек управились с этим с помощью наполненных краской огнетушителей, раскрасив колонны ворот на несколько метров в высоту. Могло быть и хуже - по сообщениям СМИ, у активистов был с собой подъемник, чтобы добраться до верхней части ворот. Но вовремя вмешалась полиция, арестовав на месте 14 человек.