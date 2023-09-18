Маск рассказал Эрдогану о разводе с женой
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом рассказал о разводе с женой. Видеозапись момента опубликовал «РБК».
Встречала состоялась в Турецком доме рядом с головным офисом ООН в Нью-Йорке. Маск пришел туда вместе с сыном Лил Иксом. В ходе неформальной беседы Эрдоган спросил у предпринимателя, где его супруга.
«Она в Сан-Франциско. Мы расстались, поэтому я забочусь о своем сыне», — ответил Маск.
На протяжении всей встречи американский предприниматель держал сына на руках.
Напомним, что матерью Лил Икса является певица Граймс. С Маском они не были расписаны, но находились в отношения с 2018 по 2021 год. Также пара имеет дочь Эксу Дарк Сидеэль.
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