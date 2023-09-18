Маск рассказал Эрдогану о разводе с женой

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом рассказал о разводе с женой. Видеозапись момента опубликовал «РБК».

Встречала состоялась в Турецком доме рядом с головным офисом ООН в Нью-Йорке. Маск пришел туда вместе с сыном Лил Иксом. В ходе неформальной беседы Эрдоган спросил у предпринимателя, где его супруга.

«Она в Сан-Франциско. Мы расстались, поэтому я забочусь о своем сыне», — ответил Маск.

На протяжении всей встречи американский предприниматель держал сына на руках.