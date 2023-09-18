В Польше назвали условия для принятия Украины в ЕС

Украина должна соответствовать ряду условий, чтобы ее приняли в состав Европейского союза , заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс.

«Украина пытается, хочет войти в Европейский союз. Хорошо. Но она должна соответствовать определенным критериям. Она должна выполнить определенные условия», – указал министр.

Он заявил, что Европейский союз должен создать механизмы, нивелирующие угрозы украинского сельского хозяйства европейскому.

Ранее стало известно о деталях нового пакета санкций Евросоюза в отношении России. «Телеканал 360» рассказал, что в рамках 12-го по счету пакета ограничений Запад может запретить импорт алмазов.