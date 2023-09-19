Эстония отказалась принимать высылаемых из Латвии россиян

«На самом деле, желание латвийского государства в отношении этих граждан заключается в том, чтобы они не уезжали куда-то в страны Балтии, а возвращались к себе на родину. Я не знаю, как латвийцы будут с ними справляться, но, конечно, мы их не примем», — сказал он.