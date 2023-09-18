Лондон обязал российских дипломатов уведомлять о совершаемых по стране поездках

МИД Великобритании обязал работающих в королевстве российских дипломатов уведомлять британские власти о своих поездках по стране. Как говорится в опубликованном на сайте британского парламента письменном заявлении замглавы Форин оффиса Лео Докерти, это стало ответным шагом на введение Москвой в июле уведомительного порядка передвижения сотрудников британских дипмиссий по территории РФ .

"В ответ на решение России ввести для британских дипломатов в РФ требование уведомлять о совершаемых ими поездках, мы ввели для российских дипломатов, аккредитованных при посольстве России в Лондоне и при генконсульстве в Эдинбурге, соразмерные требования об уведомлении о поездках. Это соответствует принципу взаимности, изложенному в Венской конвенции о дипломатических сношениях", - написал Докерти.

20 июля МИД РФ сообщил, что в ответ на враждебную политику Лондона Москва вводит уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипмиссий по территории РФ. Как пояснили в министерстве, теперь аккредитованному персоналу посольства Великобритании в Москве (за исключением посла, советника-посланника и заведующего консульским отделом) и генерального консульства в Екатеринбурге (за исключением генерального консула) необходимо направлять как минимум за пять рабочих дней уведомления о поездках за пределы 120-километровой зоны свободного передвижения. Представители дипведомства тогда также подчеркнули, что любые попытки Лондона демонизировать РФ и осложнить работу российских загранучреждений неизбежно получат решительный ответ.