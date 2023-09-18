NYT: Киев и союзники возложили слишком большие надежды на контрнаступление

NYT: Украина и Запад возложили слишком большие надежды на контрнаступление ВСУ
Украина и её западные союзники возложили слишком большие надежды на контрнаступление украинских вооружённых сил, пишет газета The New York Times.
Как отметил автор статьи, Украина ведёт боевые действия против одной из сильнейших армий в мире.
Отмечается, что у украинской армии заняло бы годы, а не месяцы, чтобы заставить Россию отступить.
Ранее президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Вооружённых сил Украины.