Кандидат в президенты США отказался считать Трампа «лакеем Путина»

«У него [Трампа] была очень, очень сильная политика в отношении России. Он на самом деле оказал большую поддержку Украине. И поэтому я думаю, что идея о том, что он каким-то образом хочет быть приятелем Путина, а я знаю, что есть круги, которые так говорят, но я не думаю, что это действительно так. Я думаю, что он был сильным», — заявил Десантис.