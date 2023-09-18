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В Баку обвинили Ереван в подготовке к военной агрессии

Армения готовится к военным действиям против Азербайджана, заявили в азербайджанском МИД. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

В Баку обвинили Ереван в подготовке к военной агрессии
© РИА Новости

В МИД отметили, что в понедельник, 18 сентября, в здании ведомства был проведен брифинг для дипломатического корпуса.

В ходе брифинга дипломаты отметили, что власти Армении и Нагорного Карабаха продолжают подрывать процесс нормализации и отвергать все предложения, направленные на снижение напряженности.

Пашинян заявил, что мирный договор с Баку в октябре в Гранаде подписан не будет

В МИД заметили, что армянская сторона усиленно наращивает военную мощь вдоль неделимитированной границы между Азербайджаном и Арменией, а также в Нагорном Карабахе.

В частности, уточнили в ведомстве, армянские военные роют новые траншеи, строят укрепления, устанавливают минные поля.

«Армения [также] накапливает личный состав и технику, очевидно пытаясь начать новое военное нападение», - подчеркнули в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что заявления и действия Еревана практически дезавуировали предшествующие заявления руководства республики. На фоне этого, констатировали в МИД, Азербайджан последовательно предпринимает шаги, направленные на достижение мира в регионе.

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