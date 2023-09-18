В Баку обвинили Ереван в подготовке к военной агрессии
Армения готовится к военным действиям против Азербайджана, заявили в азербайджанском МИД. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.
В МИД отметили, что в понедельник, 18 сентября, в здании ведомства был проведен брифинг для дипломатического корпуса.
В ходе брифинга дипломаты отметили, что власти Армении и Нагорного Карабаха продолжают подрывать процесс нормализации и отвергать все предложения, направленные на снижение напряженности.
В МИД заметили, что армянская сторона усиленно наращивает военную мощь вдоль неделимитированной границы между Азербайджаном и Арменией, а также в Нагорном Карабахе.
В частности, уточнили в ведомстве, армянские военные роют новые траншеи, строят укрепления, устанавливают минные поля.
«Армения [также] накапливает личный состав и технику, очевидно пытаясь начать новое военное нападение», - подчеркнули в МИД.
В ведомстве подчеркнули, что заявления и действия Еревана практически дезавуировали предшествующие заявления руководства республики. На фоне этого, констатировали в МИД, Азербайджан последовательно предпринимает шаги, направленные на достижение мира в регионе.