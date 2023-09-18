Украина предложила ввести систему разрешений для ввоза зерна в Европу

На встрече Еврокомиссии в Брюсселе Украина предложила ввести систему разрешений для ввоза своего зерна в страны Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает агентство РАР со ссылкой на источник в ЕС.

Отмечается, что эта инициатива вызвала неоднозначную реакцию у приграничных стран.

«Украина представила в Брюсселе предложение о ввозе своего зерна в страны ЕС, которое предполагает систему разрешений на экспорт; страны ЕС, граничащие с Украиной, сочли его недостаточным», – сообщает источник.

Собеседник агентства также добавил, что с резкой критикой против этого предложения выступила Польша. Посол Польши в Брюсселе Анджей Садось заявил, что предложенная мера не решит проблему контроля и ограничения украинского зерна. При этом в Минэкономики Украины подчеркнули, что окончательное решение по принятию системы разрешений останется за Киевом.

Напомним, что в апреле Польша приняла запрет на импорт украинского зерна в целях защиты собственных производителей. Согласно заявлению Варшавы, приток дешёвого зерна из Украины привёл к серьёзному падению цен на продовольствие и крупным убыткам для польских фермеров.