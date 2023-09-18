МИД Китая вызвал посла Германии из-за слов Бербок о Си Цзиньпине

«Сначала министр иностранных дел Бербок назвала президента Китая Си диктатором, а затем посла Германии вызвали в МИД Пекина. Правительство Китая расценивает заявление главы МИД Германии как открытую политическую провокацию», — передает немецкая газета Spiegel слова представителя МИД Германии.