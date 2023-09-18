В Финляндии из-за нарушения антироссийских санкций арестовали бизнесмена

В Финляндии был арестован гражданин Франции Габриэль Темин, которого подозревают в нарушении антироссийских санкций. Об этом сообщает местный телерадиоканал Yle.

Уточняется, что Темина арестовал Уездный суд Восточной Уусимаа. Подозреваемый является гражданином Франции, но с 1991 году имеет постоянное место жительства в Финляндии.

Прокуратура Финляндии обвиняет предпринимателя в нарушении санкционных правил с отягчающими обстоятельствами – согласно версии обвинения, компании Luminor и Siberica, которые возглавляет Темин, занимались поставками в Россию подсанкционной электроники. При этом сам обвиняемый свою вину отрицает.