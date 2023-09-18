В НАТО допустили вступление Молдавии в Евросоюз в нейтральном статусе

«У нас есть два свежих примера — Финляндия и Швеция , которые были членами ЕС, а теперь становятся членами НАТО. <…> Но я бы сказал, что в новом геополитическом контексте в регионе вполне возможно, что нейтральная Молдова будет членом ЕС, не вступая в НАТО», — заявил Джоанэ.

«Мы не обсуждаем ни с одним государством-партнером, что делать, а что не делать. Мы уважаем Конституцию суверенного государства. <…> Не НАТО начало дискуссию о сохранении статуса нейтралитета Молдовы», — сказал он.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближении с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной. В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытки «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».