Эрдоган встретился с Маском в Нью-Йорке

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с предпринимателем Илоном Маском. В ходе переговоров президент призвал бизнесмена построить в республике завод Tesla. Об этом пишет РБК со ссылкой на турецкое Управление по делам общественности.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял Илона Маска, основателя Tesla и SpaceX, в Турецком доме в Нью-Йорке», - заметили в ведомстве.

По данным Управления, стороны обсудили вопросы развития промышленности в Турции и перспективы рынка электромобилей. Глава республики призвал Маска открыть в Турции очередной завод Tesla.

Кроме того, в беседе зашла речь о возможном сотрудничестве Анкары и компании SpaceX, принадлежащей миллиардеру, в рамках космической программы Турции.