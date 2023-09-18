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Президент Турции Эрдоган встретился в Нью-Йорке с бизнесменом Илоном Маском

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с предпринимателем Илоном Маском. В ходе переговоров президент призвал бизнесмена построить в республике завод Tesla. Об этом пишет РБК со ссылкой на турецкое Управление по делам общественности.

Эрдоган встретился с Маском в Нью-Йорке
© globallookpress.com

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял Илона Маска, основателя Tesla и SpaceX, в Турецком доме в Нью-Йорке», - заметили в ведомстве.

По данным Управления, стороны обсудили вопросы развития промышленности в Турции и перспективы рынка электромобилей. Глава республики призвал Маска открыть в Турции очередной завод Tesla.

Кроме того, в беседе зашла речь о возможном сотрудничестве Анкары и компании SpaceX, принадлежащей миллиардеру, в рамках космической программы Турции.

Напомним, что ранее Эрдоган и Маск встретились в Катаре во время финального матча чемпионата мира по футболу. Детали их переговоров не стали достоянием общественности.

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