Изъятые у дочери президента Узбекистана средства отправят на снижение смертности

Фонд Uzbekistan Vision 2030 заявил о том, что конфискованные у старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой средства будут отправлены в программу ООН по снижению материнской и младенческой смертности. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что у Каримовой было изъято более 43 миллионов долларов.

«Фонд Uzbekistan Vision 2030 объявил о распределении 43,5 миллионов долларов на поддержку новой программы ООН, направленной на значительное снижение предотвратимой смертности матерей и новорожденных в Узбекистане», – сообщили в пресс-службе фонда.

Там также добавили, что предназначением новой программы является снижение смертности детей, которые появились на свет с недостаточным весом. Ожидается, что за 2,5 года работы фонд окажет помощь 600 тысячам женщин и детей.

Напомним, что в 2015 году Гульнару Каримову обвинили в вымогательстве и уклонении от уплаты налогов. В 2022 году власти Узбекистана и Швейцарии договорились о возвращении её активов на родину. Таким образом, в Узбекистан должен вернуться 131 миллион долларов Каримовой. Реституцией её средств занимается трастовый фонд ООН Uzbekistan Vision 2030, а проекты, на которые будут направлены эти деньги, ведут агентства ООН и власти Узбекистана.