Раскрыта возможная роль матери угнавшего Ми-8 на Украину летчика в его побеге

Побег летчика Максима Кузьминова, угнавшего на Украину вертолет Ми-8, могла организовать его мать Инна. Роль женщины в произошедшем раскрыло издание Baza в Telegram.

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По версии следствия, Кузьминов мог решиться на преступление под влиянием матери. Как пишет канал, вероятно, именно она вела переговоры с украинскими спецслужбами.

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Знакомые семьи рассказали изданию, что Кузьминова растила сына без отца. Большую роль в воспитании мальчика сыграл его дед — заслуженный летчик России. Мужчина разбился на вертолете, когда Кузьминову было 17 лет. Изначально женщина поддерживала решение сына пойти по стопам родственника, но в 2022 году ее отношение к этому изменилось. Как выяснила Baza, после перевода военнослужащего из Приморья к границе с Украиной, у его матери якобы случилась из-за этого истерика.

Как сообщили источники издания, женщина также переживала из-за частичной мобилизации, о чем рассказывала знакомым. В декабре 2022 года она начала вести себя замкнуто и якобы упоминала о том, что собирается искать сына.

Ранее сообщалось, что незадолго до побега сына на Украину женщина покинула территорию России. В январе 2023 года она взяла отпуск, из которого так и не вышла. Коллегам с производственного предприятия россиянка рассказала, что собирается к родственникам и во время поездки не сможет выйти на связь. Когда отпуск закончился, Кузьминова продлила его за свой счет. В мае она вышла из рабочего чата, а еще через некоторое время попросила родственников не искать ее.

9 августа Максим Кузьминов угнал из Курска вертолет Ми-8 и направился на Украину. О произошедшем стало известно только 5 сентября. Спустя месяц Главное разведывательное управление Минобороны Украины признало, что именно военная разведка убедила россиянина украсть воздушное судно.