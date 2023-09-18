Предстоящую сессию ГА ООН окрестили «собранием пустых стульев»

Предстоящая сессия Генассамблеи ООН может стать «собранием пустых стульев» из-за отсутствия на ней лидеров России, Китая и Индии. Такое мнение в статье на SRF высказал журналист Себастиан Рамшпек, передает ТАСС.

Он отметил, что сессия ГА ООН считается «важнейшим мероприятием года в сфере мировой политики», но на предстоящей не будет несколько «важных лиц», в том числе председателя Китая Си Цзиньпина, президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. При этом, по словам Рамшпека, тем для обсуждения «предостаточно». В связи с этим он считает, что из-за этой ситуации сессия может стать «собранием пустых стульев».

Журналист указал, что обсуждение так называемых целей устойчивого развития, в том числе сокращения бедности и голода и развития образования и здравоохранения в мире, является важным для руководства ООН. Кроме того одной из тем сессии станет конфликт на Украине, особенно дальнейшая поддержка Киева, которая во многих странах «сходит на нет», в том числе и в США, подчеркнул Рамшпек.