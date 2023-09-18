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В Кремле ответили на слова Шольца об условиях переговоров по Украине

Заявление канцлера Германии Олафа Шольца об условиях переговоров между Россией и Украиной всего лишь размышления, которые говорят о том, что в Берлине вряд ли понимают реальное положение дел. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вывод российских войск с территории Украины является главным условием для начала мирных переговоров.

Роспотребнадзор рассказал о новом, более заразном варианте коронавируса

В Роспотребнадзоре заявили, что новый вариант коронавируса «Пирола» имеет дополнительные мутации и заразнее «Омикрона». Об этом сообщает РИА Новости. Новый вариант корнавируса, получивший название «Пирола», в августе обнаружили в США, Дании, Израиле, ЮАР, Португалии, Великобритании и других странах. Вирусолог Джесси Блум предупреждал, что эволюционный скачок «Пиролы» похож на скачок «Омикрона», вызвавшего значительный рост заболеваемости в мире.

Названа сумма заблокированной в России прибыли зарубежных компаний

Иностранные компании из стран, включенных в список «недружественных», за прошлый год получили в России прибыль более чем $18 млрд, однако эти средства остаются заблокированными. Об этом со ссылкой на данные Киевской школы пишет Financial Times.

ФАС обязала операторов отменить плату за раздачу интернета со смартфонов

Unsplash

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 отменить плату за раздачу интернет-трафика. Об этом сообщается на сайте ведомства. В сообщении подчеркивается, что сотовые операторы должны отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств (функция «режим модема» - когда другие устройства подключаются к смартфону через Wi-Fi или Bluetooth). Антимонопольщики пришли к выводу, что операторы навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг, устанавливая такую плату.

Евросоюз назвал число беженцев с Украины с начала СВО

Количество граждан Украины, которые покинули свою страну после начала спецоперации и перебрались в государства Еврозоны, приближается к 10 миллионам. Об этом в эфире Sun Radio заявил еврокомиссар Тьерри Бретон. «Проблема миграции затрагивает всех нас, как с Юга, так и с Востока. Мы переживаем ситуацию, в которой мы приняли почти 10 млн украинских беженцев», — заявил он.

Врачам удалось стабилизировать состояние Игоря Николаева

Врачи смогли стабилизировать состояние певца Игоря Николаева. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. На прошлой неделе 63-летнего Николаева экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем. Певца положили в палату интенсивной терапии, поскольку его состояние было тяжелым.

В России могут начать продажу лекарств в рассрочку онлайн

Ряд сервисов по продаже лекарств в интернете планируют запустить продажи в России медикаментов в рассрочку онлайн. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в компаниях. По информации издания, планы на запуск нового сервиса связаны с желанием занять пока еще свободную нишу на рынке. В частности, пока аналогичную услугу готовы предоставлять ряд маркетплейсов, однако сейчас она действует лишь в отношении биологически активных добавок (БАД).

США разморозили принадлежащие Ирану $6 млрд

EPA/TACC

Вашингтон разморозил иранские средства на сумму $6 млрд, они были переведены на банковские счета в Дохе. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет Reuters. По данным источника издания, разморозка денег «положила начало обмену пленными между США и Ираном». Пятеро американских заключенных и двое членов их семей должны быть доставлены в столицу Катара, сообщил он.

Четверть россиян готова отказаться от полиса ОСАГО при его подорожании

Почти четверть жителей России откажется от приобретения полиса ОСАГО, если он подорожает на 10%. Как сообщает «КП», об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шарапин со ссылкой на результаты опроса, проведенного организацией.

Борис Гребенщиков* рассказал о причинах отказа от выступлений на Украине

РИА Новости

Признанный Минюстом иноагентом музыкант Борис Гребенщиков* заявил, что получает много писем с угрозами с Украины. Об этом он рассказал в интервью Financial Times.