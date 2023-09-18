В США выяснили, кто скрывался под псевдонимом «Зодиак»

Детективы частного агентства The Case Breakers после долгих поисков раскрыли личность серийного маньяка по кличке «Зодиак», терроризировавшего Северную Калифорнию в 60-70-е годы XX века. Об этом пишет Daily Star.

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По данным издания, мужчина совершил семь установленных нападений, из которых пять закончились смертью жертв.

Вместе с тем, «известным» его сделали не убийства как таковые, а серия писем, отправленных в местные газеты. В них он утверждал, что совершил не семь, а тридцать семь убийств.

В своих посланиях маньяк использовал сложные коды и головоломки. В качестве подписи он использовал псевдоним «Зодиак» и уникальный символ, чем-то напоминающий кельтский крест.

Сотрудники агентства обнаружили этот символ возле здания, в котором когда-то проживал маляр Гэри Фрэнсис Пост. В ходе дальнейших поисков были обнаружены новые доказательства: снимки, на которых видны шрамы на лбу Поста, оказались идентичны тем, что изображены на фотороботах Зодиака.

По данным центрального архива Пентагона, ветеран ВВС США Пост получил тяжелую травму головы во время аварии.

Кроме того, детективы подняли архивы регионального МВД. В документах отмечалось, что на одном из мест преступлений следователи нашли наручные часы с брызгами краски. Их, по мнению правоохранителей, обронил Зодиак.

Рядом с местами убийств также находили следы армейских ботинок, но личность их владельца установить не удавалось.