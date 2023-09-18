В Мали отряды туарегов оставили захваченный накануне город Лере

Повстанцы из коалиции Постоянный стратегический состав (CSP), объединяющей вооруженные группы туарегов, оставили в центральной части Мали город Лере, который они захватили накануне. Об этом сообщила радиостанция RFI.

Отряды туарегов вышли из города из-за опасений контратаки со стороны регулярных частей армии Мали, отмечает она.

Повстанцы смогли 17 сентября после двухчасового боя захватить в Лере два армейских лагеря. С наступлением нового дня командование Вооруженными силами Мали приступило к переброске в район Лере дополнительных сил. В создавшихся условиях повстанцы отошли, оставив город. Информация о том, что малийские регулярные части вошли в Лере, пока не поступала.

CSP объединяет две структуры туарегов - "Координацию движений Азавада" и "Платформу движений Алжира 14 июня 2014 года".