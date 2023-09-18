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В Молдавии задержали 11 украинских уклонистов

Пограничная полиция Молдавии задержала 11 украинских уклонистов, которые пытались сбежать за границу, один из задержанных оказался проводником. Об этом сообщило силовое ведомство.

В Молдавии задержали 11 украинских уклонистов
© Lenta.ru

Мобильный пограничный патруль задержал группу мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу в районе населенного пункта Бесарабка. Их удалось задержать благодаря использованию прибора ночного видения.

Также сообщается, что один из задержанных украинцев — 24-летний мужчина — был проводником группы. За свои услуги он получил 40 тысяч евро.

Если задержанных признают виновными в нарушении границы, то им грозит уголовный срок.

Ранее в Одесской области украинские пограничники задержали уклонистов, которые пытались сбежать из страны. Их заставили слушать национальный гимн, а также покаяться у священника.

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