Сын Байдена подал в суд на налоговую службу

Сын действующего президента США Хантер Байден обратился в федеральный суд по столичному округу Колумбия с требованием призвать к ответственности налоговую службу страны. По его мнению, сотрудники ведомства несколько раз раскрыли его персональные данные. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно версии истца, двое сотрудников налоговой службы США несколько раз публично озвучили его персональные данные во время коммуникаций со СМИ. Исходя из этого, Хантер Байден требует наказать налоговую службу, которая «осознанно и преднамеренно» проигнорировала нарушение безопасности конфиденциальных данных и не стала предпринимать никаких мер для дальнейшей сохранности персональной информации истца.

Уточняется, что Хантер Байден требует взыскать с американского ведомства компенсацию в тысячу долларов за каждый отдельный случай разглашения его персональных данных.