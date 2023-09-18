Самолет с освобожденными в рамках обмена с Ираном американцами вылетел из Ирана

Самолет с освобожденными в рамках обмена заключенными американцами вылетел из Ирана, передает CNN, ссылаясь на чиновника из Катара.

В публикации говорится, что пять граждан США, заключенных в Иране, были освобождены в рамках более сделки, которая включает в себя размораживание шести миллиардов долларов иранских средств. Правительство соединенных Штатов считает этих американцев неправомерно задержанными.

Журналисты говорят, что граждане США покинули аэропорт Тегерана и летят на самолете катарского. На борту вместе с послом Катара в Тегеране находятся два родственника задержанных.

Ранее источник агентства заявил, что Катар подтвердил Вашингтону и Тегерану, что размороженные активы Ирана общей суммой $6 млрд были переведены в банки в Дохе.

10 августа стало известно, что США и Иран достигли соглашения об обмене заключенными.